Cloudflare Radar: Bots Verificados & Signed Agents Identificados con Web Bot Auth

Uno de los temas en los que más ha estado trabajando Cloudflare Radar es en traer mucha más visibilidad al mundo de la Inteligencia Artificial, y en concreto al mundo de los Agentic AI, para poder tomar decisiones de seguridad en un mundo de Internet que poco a poco se convierte en una campo donde humanos y bots conviven a todas horas, alcanzando ya los bots casi el 30% del tráfico generado en la red. Por la red de Cloudflare el mayor generador de tráfico de bots es Estados Unidos, con un 40% del total que circula por la red.