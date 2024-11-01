Clostridium sporogenes, la bacteria que ha demostrado destruir tumores, ha sido optimizada [ITA]

Se trata de una bacteria anaerobia estricta y esporulada, como todos los de su género (es decir, sobrevive en ausencia total de oxígeno y forma esporas). Sus esporas han demostrado ser capaz de penetrar tumores donde germinan y las bacterias vegetativas ejercen presión antitumoral. Ahora los científicos han encontrado el modo, mediante ingeniería genética, de que sea capaz de tolerar oxígeno de modo que cuando colonizan las capas externas del tumor no mueren y pueden eliminar la masa tumoral por completo.