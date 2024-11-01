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Clostridium sporogenes, la bacteria que ha demostrado destruir tumores, ha sido optimizada [ITA]

Clostridium sporogenes, la bacteria que ha demostrado destruir tumores, ha sido optimizada [ITA]

Se trata de una bacteria anaerobia estricta y esporulada, como todos los de su género (es decir, sobrevive en ausencia total de oxígeno y forma esporas). Sus esporas han demostrado ser capaz de penetrar tumores donde germinan y las bacterias vegetativas ejercen presión antitumoral. Ahora los científicos han encontrado el modo, mediante ingeniería genética, de que sea capaz de tolerar oxígeno de modo que cuando colonizan las capas externas del tumor no mueren y pueden eliminar la masa tumoral por completo.

| etiquetas: clostridium , sporogenes , oncología , microbiología , tumores
9 5 0 K 124 medicina
3 comentarios
9 5 0 K 124 medicina
LoboAsustado #1 LoboAsustado
Suena bien , pero creo que son el tipo de bacteria mas chunga de erradicar , ¿no?
En todo caso , buena noticia...creo.
0 K 9
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 No, no es difícil de erradicar. Clostridium es fastidioso, que es distinto. La especie más importante, con relevancia clínica es Clostridium difficile que se asocia a un importante número de casos de diarrea postantibiótica especialmente en pacientes frágiles con contacto reciente y/o frecuente con el sistema sanitario. Se trata con vancomicina oral, o con metronidazol, con enemas de vancomicina, con fidaxomicina, con bezolotoxumab (prevención en caso de colonozación) o con trasplante fecal.…   » ver todo el comentario
2 K 32
LoboAsustado #3 LoboAsustado
#2 Creo que es por el tétanos y la botulinica por lo que asociaba clostridium con cosas chungas, gracias por la aclaración :-)
1 K 29

menéame