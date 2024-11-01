edición general
4 meneos
67 clics
Cloretilo: de la prescripción médica a la droga de abuso

Cloretilo: de la prescripción médica a la droga de abuso

De espray frío para recuperación rápida en contusiones deportivas a droga recreativa. Un análisis para comprender una de las drogas que gana protagonismo entre adolescentes.

| etiquetas: cloretilo
4 0 0 K 49 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 49 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
Esto como se pide en la farmacia?.
Es para un amigo
:troll:
0 K 9
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 Aquí el amigo.
0 K 12
#2 cocococo
Cloretilo rima con fentalino.
0 K 7

menéame