A Clock (un reloj): una versión online de The Clock (el reloj), de Christian Marclay  

Christian Marclay estrenó hace 15 años su película de 24 horas titulada The Clock. La película está compuesta por miles de fragmentos de películas y programas de televisión en los que aparecen relojes o se hace referencia al momento del día. He visto fragmentos de ella en algunos museos y galerías y es maravillosa. Utilizando esta extraordinaria línea temporal minuto a minuto de casi todas las escenas que componen The Clock, una persona está intentando reconstruir toda la película. No es The Clock, sino A Clock. Aquí hay un par de extractos.