El clima de Marte [ENG]

Puesto que en Marte no llueve, las zonas climáticas se basan sólo en la temperatura. Podemos dividir el planeta en 3 zonas climáticas solares que tienen en un cuenta la exposición solar y no la atmósfera ni el albedo: ecuatorial, transicional y polar. Los hemisferios no son iguales, los climas del sur son más extremos, subliman más CO2 en verano provocando más tormentas de arena y tiene inviernos más fríos. Si tenemos en cuenta la temperatura, en el ecuador (Thaumasia, Daedalia) se alcanzan los 300 K (26.85°C) y en el polo 150K (-120°C).