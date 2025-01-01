edición general
Marta Rivera de la Cruz usa la carta de las cañas de Madrid tras ver las alabanzas a las fuentes públicas de Bilbao y se lleva un rapapolvo tuitero

Lo del PP de Madrid con lo de las cañitas y las terrazas se está yendo de las manos. Mientras en la capital el asfalto gana terreno y dentro de poco las sombras serán de alquiler, en otras ciudades apuestan por ser menos hostiles con la gente en las épocas de calor.

angeloso #2 angeloso *
{0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b5} {0x1f3b6}

#1 Como un perro de Pavlov cualquiera, es hacer el bailecito nada más escuchar su nombre.

Sobre la noticia, no se puede esperar mucho más de esta gente.
ronko #3 ronko *
Cañas en las terrazas de Sol con esos toldos de mierda, alguno se hace vuelta y vuelta al pil pil. :troll:

También puedes disfrutar del calorazo en las terrazas junto a las 4 torres y ver las obras y el atascazo que generan entre caravanas de coches.
