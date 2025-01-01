Marta Rivera de la Cruz usa la carta de las cañas de Madrid tras ver las alabanzas a las fuentes públicas de Bilbao y se lleva un rapapolvo tuitero

Lo del PP de Madrid con lo de las cañitas y las terrazas se está yendo de las manos. Mientras en la capital el asfalto gana terreno y dentro de poco las sombras serán de alquiler, en otras ciudades apuestan por ser menos hostiles con la gente en las épocas de calor.
#1 Como un perro de Pavlov cualquiera, es hacer el bailecito nada más escuchar su nombre.
Sobre la noticia, no se puede esperar mucho más de esta gente.
También puedes disfrutar del calorazo en las terrazas junto a las 4 torres y ver las obras y el atascazo que generan entre caravanas de coches.