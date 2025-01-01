Cayetana Guillén Cuervo detalla que fue violada cuando tenía 6 años por ocho hombres: "Fue como la Manada"

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España había hablado de sus abusos en 2024, a raíz de la obra de teatro Pandataria, pero ahora ha matizado cómo sucedió. Guillén Cuervo acaba de poner en marcha el podcast No te lo cayes, en el que habla de sexualidad con personajes famosos. Lo inició con el cantante Pablo Alborán y su segunda invitada ha sido la estudiante de Física e influencer Alba Moreno