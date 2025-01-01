Cayetana Guillén Cuervo detalla que fue violada cuando tenía 6 años por ocho hombres: "Fue como la Manada"

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España había hablado de sus abusos en 2024, a raíz de la obra de teatro Pandataria, pero ahora ha matizado cómo sucedió. Guillén Cuervo acaba de poner en marcha el podcast No te lo cayes, en el que habla de sexualidad con personajes famosos. Lo inició con el cantante Pablo Alborán y su segunda invitada ha sido la estudiante de Física e influencer Alba Moreno
Me parece una declaración extraña y a coger con pinzas, pero no me atrevo a catalogarla de falsa, pero es que ni de coña.
Cuándo contó eso a raíz d ella obra mucha gente criticando y que era oportunista y que no daba detalles. Ahora hay que decir que miente, que nadie denunció... Si tanto desconfía como para crear un relato que le guste, también puede crear muchos relatos dónde una niña de 6 años es abusada y nadie se entera.
A Marisol le pasó lo mismo de niña y nunca encarcelaron a nadie. Por poner un ejemplo a ver si le da que pensar.
Lo alucinante es la credulidad de algunos.
Otros muchos hacen eso. Yo, no.
La credibilidad, según la RAE (Real Academia Española), es la cualidad de creíble. Es decir, la capacidad de algo o alguien para ser creído o merecer crédito. La credibilidad puede aplicarse a personas, organizaciones, ideas, etc., y se basa en diversos factores como la honestidad, la integridad, la experiencia y la coherencia, entre otros.
No veo que signifique que se basa en un sentimiento repentino de una persona en internet.
¿tú sí?
Si tu primera reacción ante un testimonio de abuso infantil es descartarlo de plano, más que sentido crítico suena a falta de empatía… galopante.
Por eso en los tribunales se evalúa la credibilidad con pruebas, testimonios y peritajes… no con corazoncitos, pero tampoco con el desprecio automático que algunos confunden con objetividad
La lógica aplica siempre.
Y sí, la lógica aplica siempre; por eso en un juicio de verdad se valoran pruebas y testimonios, no solo la infalible ciencia del “no me lo creo porque yo lo digo”.
¿Me niegas este derecho?
Por otra parte, si esta historia fuera cierta, se entiende que la niña no dijo nada.
Tú créete lo que consideres más probable, o alternativamente lo que más encaje con tus prejuicios.
Fíjate los insultos que me han caido sólo por no querer creerme una historia rarísima.
Pero decirme que no tengo "empatía" solo por haber leído de mi dos frases en que digo que yo sí que la creo, es que no te enteras de nada.
Pero si aclaraba el tema en mi segunda línea.
Ocho personas se pusieron de acuerdo para violar y dar una paliza a una niña de seis años. Ya ya...
Menos mal que el machismo y el patriarcado no existen.
Una barbaridad, sin duda.
Pero puedo valorar la credibilidad.
Después de los insultos que he recibido no voy a ponerme aquí a explicar cosas totalmente evidentes. Esta historia falla por varios sitios.
Si tienes una inteligencia mínima lo podrás sacar sin ningún problema.
Si te gustan las mujeres por lo menos que tengan cuerpo de mujer. Estos tienen la cabeza jodida, y deberian joderles las cabezas, las dos.
Que es un cuento, vamos. Si lees la historia hay más detalles raros, pero es irrelevante.
¡No, que va!
No me creo ni una palabra de lo que ha dicho. Ni media palabra. pero está lo que ha dicho y lo que no ha dicho.
A ver si os entiendo. Estais dando credibilidad a esa declaración.
No digo que tú tengas que poder, sólo avisarte de que se puede.
Ya ves, a mi me parece muy improbable que esté diciendo la verdad. Pero sí que puedo comprender que quién no sea capaz de ver otra alternativa tenga que creérselo. Claro, es que es por fuerza.
Antes estás cosas de dejaban pasar con más frecuencia.
Esa es una mejora que se le debe al progresismo y, mientras tanto, el conservadurismo usa para hacer ver que hay más delitos y acusar a sus objetivos de odio habituales.
1. si eran familiares, se miraba a otro lado
2. Si eran personas poderosas, se miraba a otro lado
Si fuese 1975 igual te llevabas un guantazo, como mínimo si no tenias problemas con la guardia civil por ir denunciando cosas de rojos.
Enhorabuena primo. El premio al puto asco del mea ya te lo has asegurado. Y no estamos ni a día 10.
Pero si te sales de ese caso, ves que hay diversas cosas muy raras en esa historia.
Oye una cosa, viendo tu marcada tendencia a insultar a quién no dice lo único que estás dispuesto a escuchar. ¿No estarías mejor con los tardígrados?
Es que valoro como muy probable que los detalles increibles de esta historia están ahí puestos a propósito, como cuando usas la ironía que exageras mucho, para que se note que es ironía. Es una historia hecha para evitar que nadie inteligente se la crea.