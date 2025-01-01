edición general
Cayetana Guillén Cuervo detalla que fue violada cuando tenía 6 años por ocho hombres: "Fue como la Manada"

Cayetana Guillén Cuervo detalla que fue violada cuando tenía 6 años por ocho hombres: "Fue como la Manada"

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España había hablado de sus abusos en 2024, a raíz de la obra de teatro Pandataria, pero ahora ha matizado cómo sucedió. Guillén Cuervo acaba de poner en marcha el podcast No te lo cayes, en el que habla de sexualidad con personajes famosos. Lo inició con el cantante Pablo Alborán y su segunda invitada ha sido la estudiante de Física e influencer Alba Moreno

cocolisto
Menudo trauma.Todos tenemos experiencias humanas desagradables. Lo de esta mujer, como tantas y tantos, terrible.
6
Aleh
#19 sí. Y a la vez no. Porque puede ser difícil demostrar que algo ha ocurrido, pero es imposible demostrar que algo no ha ocurrido.

Me parece una declaración extraña y a coger con pinzas, pero no me atrevo a catalogarla de falsa, pero es que ni de coña.
5
Roosa
#21 Es imposible decir si es cierto o falso, pero se puede valorar su credibilidad. y es todo muy extraño.
0
LaMinaEnMiPuerta
#15 Usted sabe algo que los demás no? fue uno de las 8 personas que menciona y la niña iba provocando?

Cuándo contó eso a raíz d ella obra mucha gente criticando y que era oportunista y que no daba detalles. Ahora hay que decir que miente, que nadie denunció... Si tanto desconfía como para crear un relato que le guste, también puede crear muchos relatos dónde una niña de 6 años es abusada y nadie se entera.

A Marisol le pasó lo mismo de niña y nunca encarcelaron a nadie. Por poner un ejemplo a ver si le da que pensar.
2
Roosa
#46 Diferimos fuertemente en la valoración de la credibilidad de esa historia.
0
LaMinaEnMiPuerta
#52 No se puede saber si es verdad o mentira con total certeza, pero es tan innecesario decir que es mentira y llevarlo como una cruzada como hace usted.
1
Roosa
#63 ¿Una cruzada? Me limito a darle la credibilidad que tiene, que es poquísima.

Lo alucinante es la credulidad de algunos.
1
LaMinaEnMiPuerta
#64 Cómo ha descubierto la poca credibilidad de esa persona. Se lo ha dicho alguien en internet?
0
Roosa
#76 Limítate a lo que yo haya dicho. Sólo he valorado la credibilidad de la historia. Ni sé quién es esa persona ni quiero saberlo. Yo no entro en personalismos ni juzgo las afirmaciones en función de quién las haga.

Otros muchos hacen eso. Yo, no.
0
LaMinaEnMiPuerta
#79 Pués cómo puede decir que no tiene credibilidad dicha persona sino la conoce de nada.

La credibilidad, según la RAE (Real Academia Española), es la cualidad de creíble. Es decir, la capacidad de algo o alguien para ser creído o merecer crédito. La credibilidad puede aplicarse a personas, organizaciones, ideas, etc., y se basa en diversos factores como la honestidad, la integridad, la experiencia y la coherencia, entre otros.

No veo que signifique que se basa en un sentimiento repentino de una persona en internet.
0
Aleh
#15 creo que más bien tú se la estás quitando.
4
Roosa
#17 Yo no me creo algo sólo porque alguien lo dice.

¿tú sí?
3
MellamoMulo
#19 No, no se trata de “creer porque sí”, pero en un juicio a víctimas y testigos sí se les presume veracidad salvo que se demuestre lo contrario.
Si tu primera reacción ante un testimonio de abuso infantil es descartarlo de plano, más que sentido crítico suena a falta de empatía… galopante.
2
Roosa
#27 No. Nunca jamás. La empatía no es un criterio usable para valorar la credibilidad de algo.
1
MellamoMulo
#34 Claro, y tampoco lo es la lógica, ni el conocimiento del funcionamiento de la justicia, verdad?
Por eso en los tribunales se evalúa la credibilidad con pruebas, testimonios y peritajes… no con corazoncitos, pero tampoco con el desprecio automático que algunos confunden con objetividad
1
Roosa
#50 Aquí no hay ningún juicio.

La lógica aplica siempre.
0
MellamoMulo
#61 claro, aquí no hay juicio… salvo el tuyo, que ya lo has dictado sin pruebas ni deliberación.
Y sí, la lógica aplica siempre; por eso en un juicio de verdad se valoran pruebas y testimonios, no solo la infalible ciencia del “no me lo creo porque yo lo digo”.
0
Roosa
#71 Me considero en el derecho de valorar la credibilidad de las historias que me cuentan.

¿Me niegas este derecho?
0
Mark_
#19 ¿cómo podría probar una cría de 6 años que 8 hombres la han agredido sexualmente? ¿Por qué iba a inventarse una barbaridad así?
0
Roosa
#44 Perdón. Respetemos los hechos. Si esta historia es un invento, se la ha inventado una mujer ya muy crecidita.

Por otra parte, si esta historia fuera cierta, se entiende que la niña no dijo nada.

Tú créete lo que consideres más probable, o alternativamente lo que más encaje con tus prejuicios.
1
muerola
#11 lo de dictablanda es una gilipollez, fue dictadura hasta el final
2
Ingjen
#29 No sé, hablalo con los historiadores que acuñaron el termino, no conmigo. Pero vamos, yo contestaba a alguien que decía que ocurrio en pleno franquismo, cuando franco habia muerto o estaba a puntito de caramelo... vamos no me jodas
0
salchipapa77
#57 En meneame siguen diciendo que estamos en un Régimen del 78 y mongoladas varias.
0
glynch
"no te lo cayes", en serio se llama así el podcast?
2
metalico_zgz
#20 ¿No te gusta el juego de palabras?
0
glynch
#24 no entiendo el juego, qué es cayes? Normalmente me encantan los juegos de palabras, este no sabía que lo era.
0
Takekura
#28 Caye... tana
1
glynch
#32 ahhh, gracias. Demasiado rebuscado para mi gusto.
0
kratos287
#20 El nivel...
0
Otrebla8002
Yo, viendo su trayectoria y creo que nunca ha hecho cosas por llamar la atención fuera de su profesión, le doy credibilidad. No entiendo que podría ahora ganar diciendo eso, más que hacer limpio con ella misma.
1
Roosa
#25 No lo entiendes. La posibilidad de que se haya inventado esa historia NO EXISTE, y esto lo deberías saber si tuvieras "empatía".

Fíjate los insultos que me han caido sólo por no querer creerme una historia rarísima.
0
Otrebla8002
#47 Me parece que quien no lo entiendes eres tú. Lo puedes creer o no, y tu opinión es tuya y cada uno que cargue con la suya.
Pero decirme que no tengo "empatía" solo por haber leído de mi dos frases en que digo que yo sí que la creo, es que no te enteras de nada.
0
Roosa
#59 ¡Uy! Mucho me temo que no has captado la ironía. Sucede a veces. Perdón por el malentendido.

Pero si aclaraba el tema en mi segunda línea.
0
salchipapa77
Ocho hombres, paliza y violación a una niña de seis años...no sé Rick.


Ocho personas se pusieron de acuerdo para violar y dar una paliza a una niña de seis años. Ya ya...
1
Peazo_galgo
#15 teniendo en cuenta que la famosa Marisol ya dijo que a ella de niña durante el franquismo la llevaban a chalets a que jerifaltes la vieran desnuda con otras niñas no te digo yo que en 1975 fuera nada raro ese tipo de cosas, qué quieres que te diga:

www.vogue.es/belleza/articulos/historia-marisol-pepa-flores-estrella-i
1
Roosa
#45 Es una historia muchísimo más creible que la otra.
1
cdepablo
#11 en 1974 se ejecutó con garrote vil y en 1975 se fusiló, “dictablanda” …
2
Nusku
#31 Vuélvete a mirar el enlace que tú mismo has enviado.
0
Ingjen
#39 Donde? donde dice: "Posteriormente también se ha utilizado el término «dictablanda» en otros contextos, como en los finales de la dictadura franquista hasta 1975."
0
salchipapa77
#23 Y en 1977 todavía en Francia se ejecutaba con la guillotina, ¿Qué quieres decir con eso?
0
muerola
Joder ,y la entrevistada también víctima de abusos sexuales por parte de su padre .
Menos mal que el machismo y el patriarcado no existen.
1
davhcf
#35 Todos conocemos a mujeres que han sido violadas, otra cosa es que lo hayan contado o lo sepamos. Es una cosa que ocurre casi sistémicamente, por mucho macho que quiera negarlo.
1
hazardum
Con 6 años, o la secuestraron en algún lado o son gente del ámbito familiar.

Una barbaridad, sin duda.
1
Ingjen
#4 Eso es, pero joder, 8 tios enfermos juntos? Tiene pinta de que eran gente importante del mundo del espectáculo y se tapó. Si no, no me entra en la cabeza
5
Roosa
#10 Como si fueran 88. Hay algunos por aquí que se lo creen todo.
0
Ingjen
#43 Es decir, que según tú es un invent? Y cual es el motivo?
0
Roosa
#54 Según yo, no sé si es cierto o es falso. Si tú puedes saberlo, dime cómo lo haces.

Pero puedo valorar la credibilidad.

Después de los insultos que he recibido no voy a ponerme aquí a explicar cosas totalmente evidentes. Esta historia falla por varios sitios.

Si tienes una inteligencia mínima lo podrás sacar sin ningún problema.
1
euacca
#58 Seguro que la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas necesita darse a conocer para hacerse una carrera, y se ha querido inventar ahí, ¿No? ¿En serio no te das cuenta de que solo puede perder? Tú no sabes la cantidad de odio que reciben las famosas cuando cuentan estas cosas. Si lo cuentan es por ayudar a los demás. Esta mujer tiene una gran carrera profesional a sus espaldas y no necesita ruido ni odio.
0
daniMate
#4 te sorprendería pero la mayoría de los abusos sexuales se dan por parte de alguien conocido de la familia
2
jetore
#4 8 familiares, que horror
0
dagda
Que animalada.

Si te gustan las mujeres por lo menos que tengan cuerpo de mujer. Estos tienen la cabeza jodida, y deberian joderles las cabezas, las dos.
0
Roosa
#48 Eso digo yo. No es algo tan frecuente como para que coincidan de ocho en ocho. Que además todos confien en que nadie confesará.

etc.

Que es un cuento, vamos. Si lees la historia hay más detalles raros, pero es irrelevante.
1
Roosa
#65 Pregunta sincera: ¿Qué significa mi nick?
0
esInvierno
Sin pretender convertirme en la bandera de nada, ni un me too ni nada

¡No, que va!
0
Ocem
Según cuenta su familia esta llena de violadores, nada más y nada menos que 8.
0
Roosa
#30 A ver. No ha dicho família.
No me creo ni una palabra de lo que ha dicho. Ni media palabra. pero está lo que ha dicho y lo que no ha dicho.
2
perrico
#2 Con 6 años de edad, lo más probable es que te quedes bloqueado.
5
MetalAgm
#3 con 6 años y hace 50, es decir en 1975... en pleno franquismo...
7
Ingjen
#5 Bueno, no era pleno franquismo, era al final, dictablanda y franco estaba muerto o a punto de morir
7
Roosa
#3 #6 #5 #7 #8 #9

A ver si os entiendo. Estais dando credibilidad a esa declaración.
4
Wachoski
#15 no puedo imaginar porque mentiría públicamente en algo así,... Lo voy a buscar, pero me parece claro a priori que cuenta la verdad.
0
Roosa
#75 Bueno, yo sí que puedo imaginarlo, Incluso diversas posibilidades.

No digo que tú tengas que poder, sólo avisarte de que se puede.

Ya ves, a mi me parece muy improbable que esté diciendo la verdad. Pero sí que puedo comprender que quién no sea capaz de ver otra alternativa tenga que creérselo. Claro, es que es por fuerza.
0
Roosa
#5 Claro, eso lo explica todo. Es increible.
1
avalancha971
#3 Con 6 años ni sabes lo que es una denuncia.
1
Roosa
#6 Anda que no. Pero si no hacen otra cosa.
0
Roosa
#3 No voy a contestar para decir cosas totalmente evidentes. Es que me niego.
0
volandero
#2 ¿Estás bien de la cabeza o qué carajo te pasa?
16
esveneno
#7 Está claro que no.
1
Roosa
#7 Pues ya ves. Parece ser que no me he creido una historia cuya credulidad es obligatoria. Es al menos lo que interpreto.
0
Ludovicio
#2 Ese es el tema. A día de hoy la sociedad está cambiando a mejor en ese sentido y se denuncia más.

Antes estás cosas de dejaban pasar con más frecuencia.

Esa es una mejora que se le debe al progresismo y, mientras tanto, el conservadurismo usa para hacer ver que hay más delitos y acusar a sus objetivos de odio habituales.
4
Ingjen
#8 Si, yo creo que en aquella epoca se dejaba pasar por diversos motivos:
1. si eran familiares, se miraba a otro lado
2. Si eran personas poderosas, se miraba a otro lado
1
Raziel_2
#2 Deberías dar gracias de estar ahora mismo en 2025 y poder decir las cosas que dices.

Si fuese 1975 igual te llevabas un guantazo, como mínimo si no tenias problemas con la guardia civil por ir denunciando cosas de rojos.
1
BM75
#2 Menuda miseria moral tienes...
5
StuartMcNight
#2 De todos los motivos por los que comprar una cuenta antigua inactiva… has ido a escoger el más asqueroso.

Enhorabuena primo. El premio al puto asco del mea ya te lo has asegurado. Y no estamos ni a día 10.
5
Roosa
#16 Es que hay ciertas personas con tendencia a creerse enseguida lo que les interesa creerse de acuerdo con su ideología.

Pero si te sales de ese caso, ves que hay diversas cosas muy raras en esa historia.

Oye una cosa, viendo tu marcada tendencia a insultar a quién no dice lo único que estás dispuesto a escuchar. ¿No estarías mejor con los tardígrados?
0
Mogwai
#38 Te insulta por tu nick, no por lo que escribes. Es normal que veas cosas raras en la historia con tu falta de compresión lectora.
0
flyingclown
#2 Lo de Marisol no nos hemos enterado hasta hace poco.
1
crycom
#26 creo que todo el mundo sospecha que a los niños actores les pasó algo así a la mayoría en esa época.
1
Bapho
#2 Eres escoria humana.
0
Roosa
#51 Tú tienes el problema de que no sabes ver las distintas posibilidades. Sólo ves una, y eso, para ti, es la verdad.
0
jonolulu
#2 No lo denunció por gente como tú
0
Roosa
#72 Vaya películas que te montas.
0
salchipapa77
#2 No lo denunció porque se ha inventado que ocho hombres se pusieron de acuerdo para dar una paliza y violar a una niña de seis años. No cuela.
0
Roosa
#83 A mi, lo que me sorprende, es que haya tantos que se traguen una trola de este tamaño, y se la traguen tan a fondo.

Es que valoro como muy probable que los detalles increibles de esta historia están ahí puestos a propósito, como cuando usas la ironía que exageras mucho, para que se note que es ironía. Es una historia hecha para evitar que nadie inteligente se la crea.
0

