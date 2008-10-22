Detenido el hombre que roció con lejía a la empleada de una gasolinera en Barcelona: estaba fugado de prisión

Detenido el hombre que roció con lejía a la cajera de una gasolinera de Barcelona este fin de semana. Un operativo conjunto entre varias unidades policiales de Barcelona, lo ha localizado este miércoles, 6 de agosto, por la tarde, en la zona de Sant Andreu, donde residía, y lo han podido arrestar. El detenido es un hombre de 52 años, de nacionalidad marroquí, que acumulaba doce detenciones previas, mayoritariamente por robos.
| etiquetas: detenido , lejía , empleada , gasolinera , barcelona , fudago prision
www.sanchezviu.com/es/cuales-son-las-consecuencias-de-no-reingresar-al
Por "fugarse" la gente entiende que estás dentro y de alguna manera consigues salir sin permiso. Aquí en cambio se le dio permiso por parte de alguien que estimó que no había riesgo de fuga.
Yo aquí no veo un problema de inmigrantes... veo un problema de leyes y de jueces: esta "persona" no tendría que estar en la calle, o tal vez ni siquiera en España. Luego nos extrañamos de que Vox saca votos. ¿Qué se hace para evitar esos votos? Porque es muy fácil culpar al que vota, pero no mirar porqué algunas personas terminan votando eso.
El responsable del permiso debería asumir su culpa por lo ocurrido
Si no eres titiritero, vives en libertad.
Por otro lado lo dices como si los políticos en españa no robaran también
Edito: ¿Bultacos? no vendo motos pero no entiendo la relación.
www.rtve.es/noticias/20081022/los-acusados-de-quemar-viva-a-una-indige
¿Sigo?
cuatro ya sería demasiado
Si no fos pel tema israel votaria AC.