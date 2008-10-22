edición general
Detenido el hombre que roció con lejía a la empleada de una gasolinera en Barcelona: estaba fugado de prisión

Detenido el hombre que roció con lejía a la cajera de una gasolinera de Barcelona este fin de semana. Un operativo conjunto entre varias unidades policiales de Barcelona, lo ha localizado este miércoles, 6 de agosto, por la tarde, en la zona de Sant Andreu, donde residía, y lo han podido arrestar. El detenido es un hombre de 52 años, de nacionalidad marroquí, que acumulaba doce detenciones previas, mayoritariamente por robos.

Comentarios destacados:    
#5 Pitchford
No se había fugado. Le dieron permiso para salir y no había vuelto a la cárcel. Si en vez de darle permiso para salir le hubieran mandado derechito a Marruecos no le hubiera echado lejía a esta mujer y a saber que otras tropelías. Debería de demandar la afectada a los responsables.
javibaz #13 javibaz
#5 si se había fugado, te guste o no.
#21 Pitchford *
#13 No es lo mismo fuga que "no reingreso" y hasta tiene diferentes consecuencias.

www.sanchezviu.com/es/cuales-son-las-consecuencias-de-no-reingresar-al
#23 mcfgdbbn3 *
#13: Sí, pero es un tecnicismo, a nivel coloquial lo que ha hecho es aprovechar un permiso para no volver a prisión.

Por "fugarse" la gente entiende que estás dentro y de alguna manera consigues salir sin permiso. Aquí en cambio se le dio permiso por parte de alguien que estimó que no había riesgo de fuga.

Yo aquí no veo un problema de inmigrantes... veo un problema de leyes y de jueces: esta "persona" no tendría que estar en la calle, o tal vez ni siquiera en España. Luego nos extrañamos de que Vox saca votos. ¿Qué se hace para evitar esos votos? Porque es muy fácil culpar al que vota, pero no mirar porqué algunas personas terminan votando eso.
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#5 Exacto
El responsable del permiso debería asumir su culpa por lo ocurrido
#28 sawada
#5 Expulsado para siempre desde el primer delito. Muchas vidas se salvarían con sólo hacer esto.
#9 Pixmac
Parece que los permisos los dan sacando números del bingo. Seguramente otros presos los merecerán más y no se los dan.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Escoria infecta
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#3 Perdona pero usaba lejía eh!
Pertinax #2 Pertinax
Qué pobre.
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#2 ¿Tu repertorio de comentarios? Pues sí, bastante, pero ¿qué sentido tendría esperar de alguien como tú algo más que chascarrillos rancietes?
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Pobreza intelectual. Qué te puedo contar. Es lo que tengo. Es lo que soy.
Pertinax #17 Pertinax
#16 Se dice Chí.
Cehona #7 Cehona
Doce detenciones previas.
Si no eres titiritero, vives en libertad.
#39 Joroñas
#26 pues a toda la región con el 3 per cent, amijo...
DayOfTheTentacle #41 DayOfTheTentacle
#39 ojalá paguen por ello! Pero en el día a día a ti te da miedo que te atraque con navaja, pegue o viole uno de ellos? No lo harán en catalán estos.
#45 Joroñas
#41 un fascista no deja de ser un fascista por defender una región u otra.
DayOfTheTentacle #47 DayOfTheTentacle
#45 los palestinos son fascistas?
#50 Joroñas
#47 voy a hacer caso al sabio proverbio: "No discutas nunca con un estúpido, te obligará a bajar a su terreno y ahi, es un experto".
DayOfTheTentacle #52 DayOfTheTentacle
#50 ya pero me dabas pena y te dediqué tiempo...
Pataperro #19 Pataperro
No ha sido un chino? Qué raro...
#27 Vamohacalmano
#24 La Catseñal es si.
DayOfTheTentacle #30 DayOfTheTentacle
#27 uhmmmm bit
Pertinax #36 Pertinax *
#26 Tampoco conocemos a nadie que se haya llevado un 3% de toda obra pública catalana durante años hablando dariya.
0 K 20
DayOfTheTentacle #37 DayOfTheTentacle
#36 si...y mucho más en catalán, latino y más. El robo de alto nivel es universal y afecta a todos indirectamente, no a uno hasta la muerte u al azar. Tú cuando sales de casa de noche te preocupa que te robe un político o que te robe y apuñale un amego? Pero los que te pueden apuñalar por un reloj hablan catalán? Pues eso.
Pertinax #42 Pertinax
#37 Los catalanes te han robado mucho, más, y mejor que los de fuera. No me vendas bultacos.
DayOfTheTentacle #44 DayOfTheTentacle *
#42 lo que quieras pero a la gente le da miedo que salga a la calle y le roben con armas o que roben en su casa cuando estan f uera o no... Y eso no lo hacen los de aquí.

Por otro lado lo dices como si los políticos en españa no robaran también xD

Edito: ¿Bultacos? no vendo motos pero no entiendo la relación.
Pertinax #46 Pertinax *
#44 Claro, es que sois iguales. Disfruta lo votado.
DayOfTheTentacle #48 DayOfTheTentacle
#46 lo que he votado no manda...
DayOfTheTentacle #51 DayOfTheTentacle
#49 claro, sigue.
Pataperro #14 Pataperro
Si voto cansina, ¿se consideraría un voto negativo o positivo?
elsnons #56 elsnons
#14 sería un voto gallego, ni positivo ni negativo.
bronco1890 #55 bronco1890
#26 Tampoco conozco a nadie que le hayan atracado en sueco, así que echemos a todos los que no hablan sueco y acabemos con el problema.
#20 Bombtrack
Que le tiren agua fuerte a la cara a él
Pataperro #22 Pataperro
#20 o sangre de cochino.
salchipapa77 #38 salchipapa77
Antes moros que toros.
#54 endy *
Un bárbaro respeta mujeres
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Gent que no té res a perdre...
#32 sawada
#26 Hace muchos años, cerca de un siglo, que no hay delincuentes que hablen catalán. La razón es que los delincuentes son otros. Los que hablaban castellano, que había hace unos años, pues ya no están.
#34 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
A tots els que no parlen català a Catalunya, fora. Potser algún inocent cauria però viuriem molt més tranquils.
bronco1890 #8 bronco1890
#6 Sí, el problema es que no hablan catalán.
DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#8 no es el problema... Pero si una señal.
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#8 conoces a álguien que por la calle le hayan atracado en catalán? Pues eso
1 K 1
#18 Vamohacalmano
#6 Voy a echar de mi bloque a los que no hablen francés. Porque me sale de la polla.
#33 sawada
#18 tres bien

cuatro ya sería demasiado
#35 Vamohacalmano
#33 Si no hablan el idioma que yo quiero donde yo quiero...a tomar por culo esos fascistas españolistas. En este bloque adoramos a Robespierre, aunque esté exiliado en Bruselas.
#29 sawada
#6 i ens entendriem i tot
DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#29 correcte...

Si no fos pel tema israel votaria AC.
#40 Joroñas
#6 PutoDefendiendoCataluña.
DayOfTheTentacle #43 DayOfTheTentacle
#40 defender? xD
