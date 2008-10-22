Detenido el hombre que roció con lejía a la empleada de una gasolinera en Barcelona: estaba fugado de prisión

Detenido el hombre que roció con lejía a la cajera de una gasolinera de Barcelona este fin de semana. Un operativo conjunto entre varias unidades policiales de Barcelona, lo ha localizado este miércoles, 6 de agosto, por la tarde, en la zona de Sant Andreu, donde residía, y lo han podido arrestar. El detenido es un hombre de 52 años, de nacionalidad marroquí, que acumulaba doce detenciones previas, mayoritariamente por robos.