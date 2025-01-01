edición general
Clientes de Cloudflare aseguran estar recibiendo amenazas legales de LaLiga por compartir IP con servicios piratas

Por utilizar el proxy de Cloudflare para proteger elblogdelazaro.org, LaLiga me acaba de amenazar con denunciarme por omisión de denunciar a Cloudflare por permitir que se utilicen sus servicios para piratear su fútbol.

Yo os voy a denunciar a todos por omision de denunciar a laliga, movistar y todos los de la mafia de bloqueos. Asi que ya sabeis, o denunciais u os denuncio.
Os recuerdo como acabo lo del canon?

Si, sigue, con gobierno progresista

Pues esto igual.
Aqui que hay mucho informatico.....alguién conoce alguna VPN gratis (no tengo ni idea de como van estas cosas) ?

umm.... es para un amigo....
#3 cloudflare warp, pero igual dan por culo y la bloquean, si no la del navegador opera o proton.
me encanta este parrafo:
t.me/bandaancha_eu/68244
