publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
48
meneos
134
clics
Clientes de Cloudflare aseguran estar recibiendo amenazas legales de LaLiga por compartir IP con servicios piratas
Por utilizar el proxy de Cloudflare para proteger elblogdelazaro.org, LaLiga me acaba de amenazar con denunciarme por omisión de denunciar a Cloudflare por permitir que se utilicen sus servicios para piratear su fútbol.
|
etiquetas
:
cloudflare
32
16
0
K
518
actualidad
6 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
capitan__nemo
Yo os voy a denunciar a todos por omision de denunciar a laliga, movistar y todos los de la mafia de bloqueos. Asi que ya sabeis, o denunciais u os denuncio.
3
K
57
#2
guillersk
Os recuerdo como acabo lo del canon?
Si, sigue, con gobierno progresista
Pues esto igual.
3
K
40
#3
Kantinero
*
Aqui que hay mucho informatico.....alguién conoce alguna VPN gratis (no tengo ni idea de como van estas cosas) ?
umm.... es para un amigo....
0
K
13
#5
Lord_Cromwell
#3
www.xataka.com/basics/vpn-gratis-mejores-que-conectarte-ocultando-tu-i
1
K
33
#6
Aokromes
#3
cloudflare warp, pero igual dan por culo y la bloquean, si no la del navegador opera o proton.
1
K
23
#1
Aokromes
me encanta este parrafo:
t.me/bandaancha_eu/68244
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
