Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes
El programa, que está previsto que se apruebe en diciembre, contempla que el Estado aporte el 60% de los fondos, mientras que el otro 40% recaerá en las autonomías
|
etiquetas:
:
vivienda pública
,
ayudas al alquiler
7
2
0
K
89
actualidad
4 comentarios
7
2
0
K
89
actualidad
#2
hdptest001
Me parece una noticia muy interesante, sobretodo una de las claves del nuevo plan que han colocado tan al final que casi se cae de la noticia:
"La entrada en vigor del nuevo plan se espera para el inicio de 2026, sujeto a la aprobación parlamentaria y al respaldo financiero conjunto."
Parece una propuesta electoral más.
3
K
43
#3
angelitoMagno
#2
Leñe, que lo pone en el titular:
Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda
2026
-2030
Y si, claro. Este tipo de medidas necesitan aprobar presupuestos. Pero después, si algunos (como yo) decimos que el gobierno debería convocar elecciones si sigue siendo incapaz de aprobar presupuestos, y nos llaman fachas
0
K
12
#4
omega7767
#3
idealmente, no debería ser necesario convocar elecciones. El gobierno tendria que llegar aun acuerdo con el resto de los partidos etc
Lo que pasa en nuestra "democracia", es que ciertos partidos, tienen un comportamiento claramente antidemocrático y sistemáticamente votan no a todo. No por interés de los españoles, sino por interés personal para sabotear al gobierno, para hacer lo más difícil gobernar posible etc
Me refiero a partidos que por ejemplo votaron en contra de leyes tan importantes como la ley del divorcio, ley del aborto, reducción de la jornada laboral o han manifestado su oposición a la subida del SMI . Cualquiera de estas leyes están de acuerdo la inmensa mayoría de los españoles
0
K
11
#1
veratus_62d669b4227f8
Diran que no, diran que NO a todo, a lo que sea porque lo unico que quieren es ocupar el trono, es toda su obsesion y no colaborarán en absolutamente nada. Como no lo han hecho en 7 años, como no lo hicieron nunca cuando no han gobernado, porque cuando no gobiernan su unica labor es recuperar el trono que es de ellos y solo de ellos, y cuando no lo ostentan es por anomalias, chanchullos, tongos, ETA o ...PATATAS!!.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
