El claustro y la nave espacial: cómo salvar la universidad en la era de la IA

"La IA puede llegar antes, durante o después del esfuerzo. Si llega antes, coloniza la fase generativa. Si llega durante, puede orientar o puede sustituir. Si llega después, funciona como contraste, espejo, adversario, corrector. Cada asignatura debería decidir esa secuencia. Cada universidad debería convertirla en política". Aquí van una serie de ideas sobre IA y educación. Invitados especiales: Neal Stephenson y Luke Skywalker.