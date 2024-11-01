Claudio Katz: "La ultraderecha internacional ya considera fracasado el gobierno de Milei"  

El economista marxista Claudio Katz advierte sobre el posible colapso del gobierno de Javier Milei, en un contexto de crisis múltiple: institucional, económica, social e ideológica. La aventura "libertaria" —sostiene Katz— no solo ha fracasado en su intento de disciplinar al pueblo argentino, sino que amenaza con convertirse en un grave problema para la ultraderecha internacional