Claudio Katz: "La ultraderecha internacional ya considera fracasado el gobierno de Milei"

El economista marxista Claudio Katz advierte sobre el posible colapso del gobierno de Javier Milei, en un contexto de crisis múltiple: institucional, económica, social e ideológica. La aventura "libertaria" —sostiene Katz— no solo ha fracasado en su intento de disciplinar al pueblo argentino, sino que amenaza con convertirse en un grave problema para la ultraderecha internacional

16 comentarios
Comentarios destacados:    
jonolulu #3 jonolulu
Todavía recuerdo a un meneante que con tono faltón y sobrebio venía a decir que ya veríamos cómo arrasaba Milei en las municipales y lo ciegos que estábamos en la burbuja de menéame

Estaría bien recuperar los comentarios
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#3 No se hace leña del árbol por caer, se hace del caído.
jonolulu #14 jonolulu
#12 El meneante hablaba de municipales, y no ha sido una caída, ha sido un batacazo
Guanarteme #2 Guanarteme
Lo dije y lo repito: "este tío no acaba su mandato".

De Trump tengo más dudas, pero tampoco creo que lo termine.
#7 Tronchador.
#2 La duda de Trump es si no va a acabar cumpliendo más mandatos.
Guanarteme #9 Guanarteme
#7 Tampoco es descartable, pero con lo desubicado que va por la vida (se cree que el tablero internacional es el mercado inmobiliario neoyorquino) no me extrañaría que a mucha gente poderosa se le hinchen las gónadas antes de 2029.
#11 Tronchador. *
#9 Mientras siga vendiendo armas, la factura europea ya va por los 100.000 millones. Es buen comercial, sus jefes están contentos.
Guanarteme #13 Guanarteme
#11 El lobby armamentístico es solo uno de los lobbies, lo mismo que el judío, luego están otros como los de alimentación, turismo, comerciales.... Que igual no les hace tanta gracia el no tener a inmigrantes para explotar en los cultivos, que los hoteles se vacíen por los controles de entrada al país o que las importaciones se vayan al traste por los aranceles.

¡O también! Que se lo carguen sus propios seguidores por sentirse traicionados. Que cuando agitas las aguas para sacar provecho, es muy probable que te engullan a ti.
#1 Bravok1 *
Se sabe donde andan escondidas las escorias humanas de Ayuso y Abascal?
kinnikuman #5 kinnikuman
#1 Negando genocidios. Siempre en el lado infame de la historia.
#6 diablos_maiq *
#1 en Madridtrix, creo
#10 Tronchador.
El neoliberalismo va a llegaaar...
Cualquiera que se cranlas falacias del neoliberalismo debería leer un poco de historia. Es el socialismo el que nos sacó de pobres y analfabetos.
#15 Suleiman
"sino que amenaza con convertirse en un grave problema para la ultraderecha internacional" Me río de Janeiro.... Eso sería si tuvieran capacidad crítica, cosa que no existe.
#16 atrompicones
Hasta los de su misma cuerda reniegan de él. Callaron cínicamente viendo hasta donde les convenían los efectos de sus tropelías pero ante la hecatombe han decidido desecharle.
#8 atrompicones
Todos los datos macro, sociales, económicos y financieros eran un bluf.
Arzak_ #4 Arzak_
Será recordado como anécdota de mal gusto.
