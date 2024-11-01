Claudio Katz: "La ultraderecha internacional ya considera fracasado el gobierno de Milei"  

El economista marxista Claudio Katz advierte sobre el posible colapso del gobierno de Javier Milei, en un contexto de crisis múltiple: institucional, económica, social e ideológica. La aventura "libertaria" —sostiene Katz— no solo ha fracasado en su intento de disciplinar al pueblo argentino, sino que amenaza con convertirse en un grave problema para la ultraderecha internacional
Estaría bien recuperar los comentarios
De Trump tengo más dudas, pero tampoco creo que lo termine.
¡O también! Que se lo carguen sus propios seguidores por sentirse traicionados. Que cuando agitas las aguas para sacar provecho, es muy probable que te engullan a ti.
dridtrix, creo
Cualquiera que se cranlas falacias del neoliberalismo debería leer un poco de historia. Es el socialismo el que nos sacó de pobres y analfabetos.