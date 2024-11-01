edición general
Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la tocó y besó sin su consentimiento en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que denunció al hombre que la acosó el pasado martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y que, posteriormente, fue detenido. “Presenté la denuncia, es una querella que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante [el] Ministerio Público”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

2 comentarios
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao *
Si a mí me ha dado asco y rabia el ver la escena, no me quiero imaginar ella. Es que ni una señora presidenta se libra y lo que no entiendo es donde andaban sus guardaespaldas, a los que debería despedir de inmediato.
gokurako #2 gokurako
Pues yo no la tocaba ni con un palo...
