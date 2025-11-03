edición general
Claudia Montes en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado: “Koldo me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para ver cómo iba en ropa interior”

Claudia Montes, vinculada al exministro José Luis Ábalos, quien presuntamente le ayudó a entrar a trabajar en la empresa pública Logirail, dependiente del Grupo Renfe, ha afirmado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado que conoció al exministro de Fomento y ex secretario de Organización en un mitin en Asturias en 2019 y que no fue consciente de “nada irregular” en su contratación. “Si ellos lo hicieron, fue a espalda mía. Yo no fui consciente. La empresa dijo que valoraron mi experiencia laboral y que era apta para

Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
Montes declaró que “Ábalos le dijo que el presidente del Gobierno lo sabía todo de la corrupción” ... pero por lo que sea Lo País no considera que eso sea lo relevante para el titular, lo importante es lo de la ropa interior :-D
#9 BurraPeideira_
#5 Sí, eso suena tan creíble como todo lo demás.
Está claro que había una trama de enchufismo y corrupción normalizada como en la gran mayoría de empresas públicas. Que el gobierno lo conoce y lo tolera e incluso participa y se beneficia, como es el caso del ministro Ábalos, lo sabemos perfectamente y no por el testimonio de esta mujer.
#11 Toponotomalasuerte
#5 si claro.... Jajajajajajsjajsj lee lo que entrecomillaste dos veces sin reírte, va.
#4 Mosquitón
Pues no es para tanto la "niña"... (con todos mis respetos, claro)
#7 Jodere
#4 Mas bien no vale mucho, desde luego, eso si la chuparía bien
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Vaya cara. No sé cual de los dos tiene más mal gusto
#10 Mk22
¿ Esta cobraba sueldo público no? ¿ Por tirarse a Ábalos?
PaulDurden #1 PaulDurden
Menudo salido de mierda...
JuanCarVen #2 JuanCarVen
#1 Que esperas del portero de un puticlub, sordidez es lo que yo esperaría.
#6 Jodere
#1 Creo que son mas de uno los salidos de mierda, tres por lo menos.
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Y como iba??
