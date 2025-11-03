Claudia Montes en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado: “Koldo me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para ver cómo iba en ropa interior”

Claudia Montes, vinculada al exministro José Luis Ábalos, quien presuntamente le ayudó a entrar a trabajar en la empresa pública Logirail, dependiente del Grupo Renfe, ha afirmado este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado que conoció al exministro de Fomento y ex secretario de Organización en un mitin en Asturias en 2019 y que no fue consciente de “nada irregular” en su contratación. “Si ellos lo hicieron, fue a espalda mía. Yo no fui consciente. La empresa dijo que valoraron mi experiencia laboral y que era apta para