Clasismo viral  

El vídeo viral de las dos corredoras adineradas en "barrios chungos" no es una broma inocente, es un ejercicio de clasismo puro disfrazado de aventura urbana. Su "reto" reduce la vida cotidiana de un barrio humilde a un espectáculo de safari social para entretenimiento de privilegiadas. La pobreza no es un parque temático y mucho menos un decorado para sumar visitas en TikTok. Lo que venden como experiencia extrema no es más que una burla hacia quienes habitan esos barrios, perpetuando el estigma de "zonas peligrosas".

nemesisreptante #2 nemesisreptante
En Nueva York organizan excursiones en autobuses con ineas tintadas para que puedas visitar el Bronx y veas con tus propios ojos gente que vive en un barrio donde la casa más barata cuesta más que la tuya :troll:
skaworld #13 skaworld *
#2 Cuando estuvimos, quise ir a ver el teatro Apolo, el museo del Barrio (de la diaspora latina) y el del jazz, todos en Harlem.

Mi mujer dando la turra con que si seria muy peligroso que pillasemos un tour de esos y tu bueno home, no me jodas, igual en los 70 pero a dia de hoy...

Pillamos el metro desde lower manhatan para arriba al upper... era francamente curioso ver como iba cambiando el pantone de la gente q entraba y salia del vagon, de blanquito ceruleo a aceituno negro a medida que…   » ver todo el comentario
MellamoMulo #14 MellamoMulo
#13 el peligro no está en el barrio si no en correr. Correr mata
Tito_Keith #15 Tito_Keith
#13 Yo fui solo y andando a ver el Apolo. Por supuesto a media mañana. Lo del pantone es 100% como lo cuentas. Pero luego en la misma calle del Apolo sí que me sorprendió la sensación de segundo mundo de tiendas cutres y puestos en la calle. El contraste me pareció exagerado
reivaj01 #3 reivaj01
Hay versiones distintas, aquí tenéis "Corriendo por los barrios pijos de Madrid":
www.instagram.com/p/DNBDb3xC-Rk/
babuino #8 babuino
#3 tienen gracia las chavalas. xD
Poco los reímos de los pijos. xD
UnoYDos #1 UnoYDos
¿Por qué dais publicidad a este tipo de miserables?
rojelio #4 rojelio
#1 Es el eterno debate, ¿se les ignora o se les planta cara? En mi opinión no hay una respuesta obvia.
UnoYDos #5 UnoYDos
#4 Siento tiktokers que viven de que se les conozca, yo creo que la mejor forma de confrontarlos es relegarlos a la irrelevancia.
Dragstat #10 Dragstat
#4 Es un fenómeno más generalizado de lo que parece. Ya pasó con Baltimore debido a la serie The Wire.

Turismo de delincuencia y pobreza.

murciaplaza.com/yofuiunturistablancodeclasemediaquevaabaltimoremotivad
Cyberbob #12 Cyberbob
#4 A ver, para mi no hay debate. Si esta gente vive de ser conocida y de las visualizaciones y etc lo mejor es ignorarlos y enterrarlos. No les regalemos más notoriedad. Es que creo que incluso si comentas para criticarlos, eso genera “engagement” y al final de eso también sacan pasta… ????♂️
HeilHynkel #6 HeilHynkel
No sé de qué barrio son esas, pero a mí me parece un barrio normal y corriente como el que hay en muchas ciudades, las calles no parecen sucias ni mal ciudadas, las casas son normalitas, no están deterioradas, hay un centro comerciual con letras verdes que no consigo leer (¿puede ser El Corte Inglés?)

En las 3000 viviendas las quisiera yo ver.
IkkiFenix #16 IkkiFenix
Deberían repetir su azaña en Puerto Principe o en Ciudad el Cabo.
#7 BurraPeideira_ *
Si las calles están asfaltadas no es un barrio chungo.
Hacía falta un gulag para meter a esta gente.
#18 Toponotomalasuerte
pues por qué hay mucho subnormal diciendo que no se puede pasear por Barcelona debido a la delincuencia. Y al final lo que ves es esta escoria moral haciendo el subnormal, y yo viendo esto pienso en lo bien que estaría que les hubieran robado hasta las bragas!!!
Aguarrás #9 Aguarrás
Las pijinas (de mierda) iban corriendo por ahí riendo, pero internamente con cara de asco.
Algunas cosas las verbalizan...  media
babuino #11 babuino
Lo hacen porque saben que no hay consecuencias. Riesgo casi cero.
En barrios y a horas chungas de verdad: "dame tus zapatillas y el reloj ese tan chulo" es lo mínimo que les pasaría.
No está bien que te roben, pero es de gilipollas provocar una situación de riesgo.
Pero estas pájaras saben que riesgo casi cero con lo que hacen.
Tito_Keith #17 Tito_Keith
Lo que se ve en la imagen no son los barrios más chungos de Barcelona ni de coña
También hay que tener en cuenta que esto no es USA y el nivel de seguridad es de los más altos del mundo a pesar de que la prensa se empeñe en darnos a conocer cada delito que pasa (si es de morenos mejor) para que parezca que vivimos en el caos.
Aquí un estudio muy inteeresante sobre la delincuencia percibida y la real y las causas
postula que…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame