Clasismo viral  

El vídeo viral de las dos corredoras adineradas en "barrios chungos" no es una broma inocente, es un ejercicio de clasismo puro disfrazado de aventura urbana. Su "reto" reduce la vida cotidiana de un barrio humilde a un espectáculo de safari social para entretenimiento de privilegiadas. La pobreza no es un parque temático y mucho menos un decorado para sumar visitas en TikTok. Lo que venden como experiencia extrema no es más que una burla hacia quienes habitan esos barrios, perpetuando el estigma de "zonas peligrosas".
| etiquetas: clasismo , aporofobia , spanish revolution
Mi mujer dando la turra con que si seria muy peligroso que pillasemos un tour de esos y tu bueno home, no me jodas, igual en los 70 pero a dia de hoy...
Pillamos el metro desde lower manhatan para arriba al upper... era francamente curioso ver como iba cambiando el pantone de la gente q entraba y salia del vagon, de blanquito ceruleo a aceituno negro a medida que… » ver todo el comentario
Poco los reímos de los pijos.
Turismo de delincuencia y pobreza.
En las 3000 viviendas las quisiera yo ver.
Hacía falta un gulag para meter a esta gente.
Algunas cosas las verbalizan...
En barrios y a horas chungas de verdad: "dame tus zapatillas y el reloj ese tan chulo" es lo mínimo que les pasaría.
No está bien que te roben, pero es de gilipollas provocar una situación de riesgo.
Pero estas pájaras saben que riesgo casi cero con lo que hacen.
También hay que tener en cuenta que esto no es USA y el nivel de seguridad es de los más altos del mundo a pesar de que la prensa se empeñe en darnos a conocer cada delito que pasa (si es de morenos mejor) para que parezca que vivimos en el caos.
Aquí un estudio muy inteeresante sobre la delincuencia percibida y la real y las causas
