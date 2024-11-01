De clásicos fundacionales y crepúsculos actuales: una revisión de los cómics más sugerentes del segundo trimestre de 2025  

Las obras de tono o ambientación postapocalíptica, cuyo trasfondo había sido tradicionalmente el de la ciencia ficción, se han congregado esta vez alrededor de la fantasía, lo onírico y lo íntimo. Los relatos sobre el presente han tenido notas inevitablemente ásperas, pero con ánimo al menos reflexivo. Ha sido también un momento para recuperar tebeos históricos patrios muy populares y alguno de culto allende los mares. Y los mitos, clásicos o modernos, han sido reinterpretados a antojo, brotando en un jardín de flores diversas