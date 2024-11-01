edición general
8 meneos
24 clics
Un clásico maldito | En los límites de la realidad (1983)

Un clásico maldito | En los límites de la realidad (1983)  

Dos amigos viajan de noche en automóvil y para pasar el rato comienzan a rememorar la serie "Twilight Zone". Así, veremos cuatro historias: la de un racista que sufre en carne propia sus prejuicios; la de un grupo de ancianos que viven en una residencia y evocan su infancia; la de una maestra que durante un viaje conoce a un niño con extraños poderes, y la del pasajero de un avión, que tiene pánico a volar, y descubre a un gremlin que está posado sobre el ala del aeroplano.

| etiquetas: reseña , película , en los límites de la realidad , videoclub , buck
8 0 0 K 99 ocio
3 comentarios
8 0 0 K 99 ocio
antesdarle #1 antesdarle *
En esta película murió el actor Vic Morrow y dos niños que para más tragedia, ni sus padres sabían que estaban en el set de filmación, cuando una explosión descontrolada activó las hélices de un helicóptero y los decapitó. De hecho por eso se tuvo que cambiar el final de ese capítulo, originalmente el protagonista podía redimirse al salvar a los niños y dejar de ser un racista. Steven Spielberg hizo una buena bomba de humo para salir airoso de una negligencia enorme. John Landis no tuvo tanta suerte.
1 K 20
verocla #2 verocla
#1 jodó o_o
0 K 10
antesdarle #3 antesdarle
#2 si, es algo muy duro, de hecho el helicóptero estaba volando bajo y la detonación hizo que perdiera el control. Lo más grotesco es que los niños no tenían contrato, estaban rodando sin medidas de seguridad y rodaron de noche para evitar inspecciones. John Landis era un director que arriesgaba demasiado. Spielberg se distanció de Landis después del accidente. Yo soy un fan de esta película y siempre tengo el dilema de si ese segmento se tendría que haber retirado de la película. Es el último papel de Vic Morrow pero te parte el alma verlo y saber el desenlace en la vida real.
También un desalmado filtro en su momento el video del accidente, el cual se puede encontrar a día de hoy en internet, para añadir más dolor a los familiares :palm:
0 K 10

menéame