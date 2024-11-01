Un clásico en abierto: Los Caballeros del Zodíaco llegan a Pluto TV con un canal 24 horas

"Los Caballeros del Zodíaco", conocidos también como "Saint Seiya" es uno de los animes más famosos de siempre, un clásico de acción que marcó a generaciones completas durante las décadas de los 80 y los 90. Por suerte, Pluto TV se encargará de recordárnosla, a partir de este próximo lunes será posible encontrar en su catálogo de contenido un canal dedicado a con emisión activa durante 24 horas que se suma al también recientemente añadido canal de "Dragon Ball".