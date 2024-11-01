edición general
Clases online para niños y niñas en varios municipios de Jaén ante la falta de acuerdo con las empresas del transporte escolar, el último despropósito de la Consejería de Educación andaluza

Niños y niñas en varios municipios de Jaén que en vez de acudir a su centro escolar con normalidad para su labor lectiva, se verán obligados, por el contrario, a conectarse a una plataforma virtual y hacerlo desde casa. Es el último despropósito de la Consejería de Educación andaluza, dirigida por Carmen Castillo, para la tarea educativa en la comunidad andaluza y, concretamente, en la provincia jienense.

