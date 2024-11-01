edición general
Clases a empleados de RTVE para usar la inteligencia artificial

El curso forma parte del expediente S-05277-2025, con un importe máximo de licitación de 12.500 euros (IVA no incluido). La adjudicación se ha planteado en base a la mejor relación calidad-precio, con una ponderación de 60 puntos para la oferta económica y 40 puntos para los criterios técnicos automáticos. En el proceso han concurrido dos empresas: Hito Personas, S.L., que ha obtenido la mayor puntuación (85,5 puntos) con una oferta económica de 5.000 euros, y CLE Gestión de Servicios, S.L., con una puntuación total de 77,5 puntos...

#2 Leon_Bocanegra
Claro ,yo como soy funcionario no tengo ningún interés en aprender cualquier novedad en mi trabajo.
Las gilipolleces del tipo este son dignas de estudio.
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#2 es bastante gilipollez, si....

Podian hacer el chiste de 'entrenaran a IAs para q hagan su trabajo y no se les podra echar' lo cual puede ser cierto y estaria bien (mas eficiencia, ganamos todos)

Pero vamos...

La motivacion jodida aqui es la del sector privado, q cuando puedan sustituirnos nos iremos a la puta calle...
Mala #3 Mala *
Según funciona en este país la cadena pública (blanqueando al partido que gobierna en cada momento) igual la palabra "artificial" de la entradilla... sobra.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
te cuento un secreto?: como son empleados públicos, funcionarios, si no quieren aprender a usar la IA y suspenden la formación o el cursito de los cojones... ellos siguen en sus puestos y cobrando lo mismo... imaginaos la motivación que tendrán para hacer estos cursos: N I N G U N A
