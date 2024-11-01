Clases a empleados de RTVE para usar la inteligencia artificial

El curso forma parte del expediente S-05277-2025, con un importe máximo de licitación de 12.500 euros (IVA no incluido). La adjudicación se ha planteado en base a la mejor relación calidad-precio, con una ponderación de 60 puntos para la oferta económica y 40 puntos para los criterios técnicos automáticos. En el proceso han concurrido dos empresas: Hito Personas, S.L., que ha obtenido la mayor puntuación (85,5 puntos) con una oferta económica de 5.000 euros, y CLE Gestión de Servicios, S.L., con una puntuación total de 77,5 puntos...