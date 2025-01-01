La clase trabajadora no se fabrica sola

Durante décadas, las élites culturales, políticas y económicas se esforzaron en inocular una idea venenosa: que quien no pasaba por la universidad estaba destinado a malvivir. En colegios e institutos, el mensaje era claro: si no estudias, acabarás en la obra. Y, por si quedaban dudas, el cine, la televisión y hasta la publicidad se encargaban de repetirlo con desprecio. Convertimos al fontanero en una amenaza, al tornero en una broma, a la soldadora en invisible. Hoy las fábricas en Estados Unidos y Europa buscan desesperadamente manos que no
| etiquetas: clase trabajadora , desprecio , vacantes , obreros , educación , desclasada
Hubiera tenido trabajo para aburrir, no sólo en los barrios de Valencia, que encima ahora mismo con las secuelas de la DANA ni te cuento, hay trabajo para años, sino en provincia de Valencia por los pueblos del interior de varias comarcas que conozco bien y los profesionales de éste estilo se cuentan con los dedos de una mano.
Te van a pagar bastante más que a un auxiliar administrativo y vas a ser bastante menos prescindible