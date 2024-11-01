Claro que hay jueces haciendo política

“La independencia judicial tiene una vertiente bidireccional. Es deseable la falta de injerencia de otros poderes. Y también que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”.El autor de esta frase no es precisamente un izquierdista. Fue Vicente Guilarte, expresidente del Consejo General del Poder Judicial. Un jurista nombrado por el PP y amigo personal de la familia Rajoy. Los mismos jueces que cuestionan duramente al Legislativo o al Ejecutivo después piden respeto para la separación de poderes.