Clamoroso silencio del Poder Judicial tras las acusaciones del jefe de Gabinete de Ayuso a la jueza que ha sentado en el banquillo a su pareja por cuatro delitos

El jefe de Gabinete de Díaz Ayuso aseguró este lunes nada más conocer el enjuiciamiento de González Amador que esta jueza “es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido” y también la acusó de no respetar a la Audiencia Provincial por decidir enviar a juicio al novio de Ayuso “justo antes de tomar posesión el juez que toca”. Óscar Puente, ha salido en defensa de la instrucción de la magistrada, que fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en tiempos del popular Rafael Catalá

2 comentarios
OCLuis #1 OCLuis *
Van con todo. Tienen que dar ejemplo a todos de lo que les pasa a quienes se atreven a hacer justicia con el pp.

Amedrentar funciona muy bien. Es lo que hacen los matones y la mafia.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Cada vez dejan más claro la masa de mierda corrupta que son. Una plasta fétida expansiva que se compone de políticos, jueces, policías y empresauros.
