edición general
1 meneos
67 clics

Clair Obscur: Expedition 33 fue descalificado de los Indie Game Awards: se reaviva el debate sobre la IA en los videojuegos

De arrasar a nivel histórico en The Game Awards 2025, llevándose la codiciada estatuilla de mejor juego del año y hasta la de mejor juego independiente, a quedar automáticamente descalificado en los Indie Game Awards. En cuestión de meses, Clair Obscur: Expedition 33 pasó de ser uno de los videojuegos más celebrados del año a convertirse en el nuevo epicentro de una de las discusiones más intensas de la industria del videojuego: el empleo de la inteligencia artificial.

| etiquetas: claie obscur , ia , videojuegos
1 0 0 K 20 ocio
1 comentarios
1 0 0 K 20 ocio
Pacman #1 Pacman
Es que no es indie
Anda que no lleva pasta detrás.
0 K 11

menéame