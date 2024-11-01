Clair Obscur: Expedition 33 fue descalificado de los Indie Game Awards: se reaviva el debate sobre la IA en los videojuegos

De arrasar a nivel histórico en The Game Awards 2025, llevándose la codiciada estatuilla de mejor juego del año y hasta la de mejor juego independiente, a quedar automáticamente descalificado en los Indie Game Awards. En cuestión de meses, Clair Obscur: Expedition 33 pasó de ser uno de los videojuegos más celebrados del año a convertirse en el nuevo epicentro de una de las discusiones más intensas de la industria del videojuego: el empleo de la inteligencia artificial.