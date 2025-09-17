Civio consigue que el TS condene al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y obliga a dar acceso al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe y quién no el bono social, tras exigirlo desde 2018 y enfrentar numerosos reveses judiciales. La sentencia, que crea jurisprudencia, considera que el uso de aplicaciones en la toma de decisiones públicas debe ir acompañada de transparencia que permita su fiscalización. Rechaza que la seguridad nacional o la propiedad intelectual puedan limitar de forma absoluta este “derecho constitucional”.