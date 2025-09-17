edición general
Civio consigue que el TS condene al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y obliga a dar acceso al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe y quién no el bono social, tras exigirlo desde 2018 y enfrentar numerosos reveses judiciales. La sentencia, que crea jurisprudencia, considera que el uso de aplicaciones en la toma de decisiones públicas debe ir acompañada de transparencia que permita su fiscalización. Rechaza que la seguridad nacional o la propiedad intelectual puedan limitar de forma absoluta este “derecho constitucional”.

TripleXXX #4 TripleXXX
Mientras no sea de código abierto en un repositorio público te pueden entregar hasta el pacman
Pacman #5 Pacman *
#4 eh, a mi no me metas

Que, por cierto. Está duplicada

ChatGPT #2 ChatGPT *
es acojonante que no lo fuese... una app dando chorrones de dinero público sin que el ciudadano tenga algo de visibilidad de cómo toma las decisiones y si se ajustan a ley...
y se les llena la boca hablando de transparencia...
aeoriz #1 aeoriz *
Ya ha salido la sentencia, y es a favor de la Fundación Ciudadana Civio.
LoboAsustado #3 LoboAsustado
Esto si que es una noticia importante a futuro.
