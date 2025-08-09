·
La civilización maya tenía en su apogeo el doble de personas que Nueva York
El estudio se centra en un área de 95.000 kilómetros cuadrados que abarca el departamento guatemalteco de Petén, el oeste de Belice y los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo
etiquetas
:
mayas
,
civilización maya
,
historia
#2
Kasterot
*
Molan siempre estas referencias.
Campos de futbol.
Titánics
Y ahora nueva yores.
Está sobrevalorado usar el sistema métrico.
Es mejor referencias idiotas que no aportan nada, ni dan contexto.
0
K
14
#1
perej
Cifras para cuestionarse.
0
K
10
