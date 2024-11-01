Ciudades del Limes. La vida cotidiana en los confines del imperio

El limes dejó de ser una línea divisoria para convertirse en un espejo: un lugar donde la cultura romana se proyectaba hacia el exterior y, al mismo tiempo, absorbía muchas influencias de sus vecinos del norte. La vida urbana en estas metrópolis fronterizas era una mezcla curiosa de rigor militar y sofisticación civil. En sus calles convivían oficiales de alto rango, funcionarios imperiales, artesanos locales, bárbaros que acudían a sus mercados a vender o a comprar y comerciantes o lixae.