Ciudadanía española: por la ley de nietos ya se otorgaron 240 mil y Argentina lidera las peticiones

Durante los seis primeros meses del año, ingresaron “366.579 solicitudes de argentinos, lo que representa un 42% de las peticiones”.La ley de Memoria Democrática habilitó en 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de españoles que fueron perseguidos durante la guerra civil o en los años del franquismo.
| etiquetas: ley de nietos , récord , argentina , españa
Pues no me parece normal. ¿Qué legitimidad tiene dar la nacionalidad a gente de tercera generación de exiliados?
Porque se fueron principalmente?
Por un golpe de estado militar y una dictadura fascista que perseguía y tiraba en cunetas a los rojos, eso sin contar la pérdida de derechos de las mujeres