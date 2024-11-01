edición general
Ciudadanía española: por la ley de nietos ya se otorgaron 240 mil y Argentina lidera las peticiones

Ciudadanía española: por la ley de nietos ya se otorgaron 240 mil y Argentina lidera las peticiones

Durante los seis primeros meses del año, ingresaron “366.579 solicitudes de argentinos, lo que representa un 42% de las peticiones”.La ley de Memoria Democrática habilitó en 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de españoles que fueron perseguidos durante la guerra civil o en los años del franquismo.

8 comentarios
Pertinax #2 Pertinax *
Lo cual es normal, Argentina es el país americano con más ascendencia española. De hecho, españoles y descendientes de españoles en Argentina tradicionalmente solicitan la nacionalidad por filiación para sus hijos al nacer desde hace décadas. Yo mismo tengo familiares españoles en Argentina de tercera generación que no han pisado España en su vida.
#4 bestiapeluda *
O sea, que hay un montón de gente que no conoce este país, ni ellos ni sus padres, porque sus abuelos se marcharon hace 80 años para allá. Pero que tienen los mismos derechos que yo, como por ejemplo derecho a votar.

Pues no me parece normal. ¿Qué legitimidad tiene dar la nacionalidad a gente de tercera generación de exiliados?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 porque sus abuelos se marcharon hace 80 años para allá.
Porque se fueron principalmente?

Por un golpe de estado militar y una dictadura fascista que perseguía y tiraba en cunetas a los rojos, eso sin contar la pérdida de derechos de las mujeres
alfre2 #7 alfre2
#4 la gente poco aseada de este país carga con la culpa. No te parece normal porque sus acciones tampoco lo fueron, y esto es producto de todo aquello.
sotillo #8 sotillo *
#4 A la derecha le viene de puta madre, casi todos los que conozco, menos los de Vox y la Ayuso todos zurdos
Findeton #1 Findeton
Argentina hace tiempo que es más pobre que España, nada nuevo.
sotillo #6 sotillo
#1 Que voten a Milei, que odien a los zurdos y se vengan a vivir e España solo me lo explico de que vienen a jodernos
