Una ciudad en psicosis por el narco: Marsella

En la segunda ciudad más poblada de Francia, donde los traficantes locales se matan para controlar la distribución de drogas por todo el sur del país, los traficantes se nutren, en gran medida, de la mercancía que les entra desde España a través de las carreteras catalanas. Hachís, cocaína, marihuana... Esa guerra de bandas marsellesas ha provocado que los ajustes de cuentas se hayan trasladado también a lugares turísticos como Salou, en Tarragona, donde tienen sus 'células'

4 comentarios
#1 Barriales
Pero que mierda de noticia es esta. Resulta, que uno de los puertos mas importantes del mediterráneo, el de Marsella, se nutre de drogas, que entran por Cataluña.
Estos hijos de pura del InMundo, siempre con sus BULOS, intentando criminalizar Cataluña.
Orange_Noticias #2 Orange_Noticias
Que se instale la mocromafia en la costa mediterranea en españa es también un bulo. :roll:
sotillo #4 sotillo
#2 Si te refieres a casos como el de Marbella solo se puede decir que tiene lo que el pp y sus vecinos están dando y por mayoría
Chepacoleta #3 Chepacoleta
Marsella, una cuidad idílica que a base de disfrutar lo votado se ha convertido en la pocilga de delincuencia de hoy en día
