La ciudad te expulsa y Rodalies no lo aguanta todo

Las clases populares pagan el precio de una ciudad diseñada para otros. Rodalies no es solo un sistema ferroviario colapsado: es el reflejo cotidiano de una desigualdad estructural que se expresa en horarios imposibles, andenes llenos y trenes que nunca llegan a tiempo. Una desigualdad que, como tantas otras, se vive cada mañana sin necesidad de leer las noticias.

yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui *
Otro ejemplo de que lo mejor que puede comprar el dinero es tiempo de vida. Si eres pobre, pagas esperando más por todo.
#1 Febrero2027
Disfruten lo votado.
Seguid dando la cara por Puente e Illa, ya veréis que bien os va
#2 Borgiano
#1 Que vuelvan a votar a Esquerra que les ha ido de puta madre en el anterior gobierno
#3 Febrero2027
#2 Con Esquerra al menos podían justificar su incompetencia culpando al Gobierno central, y montando aquelarres nacionalistas que el pobrecito catalán se tragaba. Ahora Illa no puede hacer eso
Malinowski #5 Malinowski
#1 Es verdad que los dos están gobernando y tienen responsabilidades, uno más que otro ya que Illa llegó al Gobierno hace un año y algo. Pero creo que el artículo habla más de la responsabilidad de los gobiernos de Barcelona, que al no luchar contra la gentrificación, son particularmente responsables.
#6 encurtido
Al mismo problema en Madrid los comentarios son que es que Madrid acapara recursos y empleos que deberían estar en el resto del "estado español". Pero en Barcelona hay que decir que la culpa es de Espanya, Franco y Ayuso.
#4 JotaMcnulty
Es la única noticia de Rodalies que encuentro...

Si Rodalies dependiera de Ayuso, no quiero saber como estaría la portada de meneame en el último mes. De hecho, ya hubo alguna entradilla que intentó culpar a Ayuso de lo de Rodalies. Demencial.

En fin, a lo que iba: menuda puta mierda de servicio de Rodalies. El daño a la salud mental que están produciendo a loa millones de usuarios del servicio dudo que tenga precedentes. Es un genocidio a la salud mental. Menuda burrada. Te prohíben coger el…   » ver todo el comentario
