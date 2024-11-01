La ciudad te expulsa y Rodalies no lo aguanta todo

Las clases populares pagan el precio de una ciudad diseñada para otros. Rodalies no es solo un sistema ferroviario colapsado: es el reflejo cotidiano de una desigualdad estructural que se expresa en horarios imposibles, andenes llenos y trenes que nunca llegan a tiempo. Una desigualdad que, como tantas otras, se vive cada mañana sin necesidad de leer las noticias.
| etiquetas: gentrificación , barcelona , trenes , rodalies , expulsión , vecinos
