La circulación meridional de retorno del Atlántico es la más débil del último milenio

La circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC), uno de los principales sistemas de circulación oceánica de la Tierra, redistribuye el calor en nuestro planeta y tiene un gran impacto en el clima. Aquí comparamos diversos registros proxy publicados para reconstruir la evolución de la AMOC desde aproximadamente el año 400 d. C. Se obtiene una imagen bastante coherente de la AMOC: tras un periodo largo y relativamente estable, se produjo un debilitamiento inicial a partir del siglo XIX, seguido de un segundo declive más rápido [eng]