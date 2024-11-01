El cínico y preocupante discurso de Ursula von der Leyen

Lo relevante del discurso de von der Leyen es lo que hay detrás de sus propuestas o, mejor, lo que no hay, el tono fantasioso y cínico, por no decir falso, y la obsesión en la que estuvo centrado. La presidenta comenzó diciendo que Europa está en combate, un término que utilizó cinco veces en las seis primeras frases de su discurso. Dijo que Europa está en combate por su libertad e independencia, por la democracia y nuestros valores y por la capacidad de determinar nuestro futuro, y preguntó: «¿Tiene Europa estómago para este combate?».
| etiquetas: ue , política internacional , belicismo , ursula von der leyen
Es lo peor que nos ha pasado y mira que ha pasado cada elemento por ese cementerio de elefantes que ha dejado el listón de incapacidad bien alto.
Una pena, llegó a ser un proyecto ilusionante pero ahora conocemos el verdadero rostro de incapacidad e hipocresía de los pedantes centroeuropeos.
Lo de Ucrania ha salido rematadamente mal para EEUU y sus alegres mamporreros, de ahí que hayan optado por aplicar el plan B, esto es, convertir el conflicto en un pozo sin fondo para que el vampiro usano pueda chuparnos la sangre que pretendía chupar en Rusia. Y si por el camino todos estos psicópatas se llenan los bolsillos, mejor que mejor.