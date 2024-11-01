edición general
20 meneos
52 clics
El cínico y preocupante discurso de Ursula von der Leyen

El cínico y preocupante discurso de Ursula von der Leyen

Lo relevante del discurso de von der Leyen es lo que hay detrás de sus propuestas o, mejor, lo que no hay, el tono fantasioso y cínico, por no decir falso, y la obsesión en la que estuvo centrado. La presidenta comenzó diciendo que Europa está en combate, un término que utilizó cinco veces en las seis primeras frases de su discurso. Dijo que Europa está en combate por su libertad e independencia, por la democracia y nuestros valores y por la capacidad de determinar nuestro futuro, y preguntó: «¿Tiene Europa estómago para este combate?».

| etiquetas: ue , política internacional , belicismo , ursula von der leyen
17 3 1 K 236 actualidad
7 comentarios
17 3 1 K 236 actualidad
Premutos73 #1 Premutos73
Libertad e independencia...Será para elegir la vaselina para cuando EEUU o Israel nos quiera dar por culo.
6 K 88
Sandilo #5 Sandilo
#1 ¿Cual sería tu propuesta?, ¿Cuál sería, según tu, la posición que debería de adoptar España con respecto a la OTAN?
0 K 6
#6 pirat *
Esta infame traidora es una úlcera que acabará arruinando y destruyendo el proyecto europeo, sus miembros y a sus ciudadanos.
Es lo peor que nos ha pasado y mira que ha pasado cada elemento por ese cementerio de elefantes que ha dejado el listón de incapacidad bien alto.
Una pena, llegó a ser un proyecto ilusionante pero ahora conocemos el verdadero rostro de incapacidad e hipocresía de los pedantes centroeuropeos.
1 K 23
gale #2 gale
Hay que aguantar, que el trumpismo caducará en pocos años.
1 K 12
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Aguantar hasta que venga otro Demócrata a armar a yihadistas alrededor de Europa, volar gaseoductos en Europa, patrocinar grupos paramilitares de ultraderecha en Europa, destruir algún país árabe o musulmán cerca de Europa que llene Europa de refugiados de guerra y de terroristas o cualquier otra de esas cosas que han hecho cualquiera de los Presidentes anteriores a Trump por Europa.
1 K 26
#4 Dav3n
Aunque siga siendo una vergüenza que tengamos a personajes como Von Der Brujen o Jaja Kallas al menos empieza a haber más gente que se está dando cuenta del robo que están orquestando desde Europa, algo es algo, aunque vayamos tarde.

Lo de Ucrania ha salido rematadamente mal para EEUU y sus alegres mamporreros, de ahí que hayan optado por aplicar el plan B, esto es, convertir el conflicto en un pozo sin fondo para que el vampiro usano pueda chuparnos la sangre que pretendía chupar en Rusia. Y si por el camino todos estos psicópatas se llenan los bolsillos, mejor que mejor.
0 K 11

menéame