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Cine en serie: "Empatía", o la capacidad para entender al otro

Lo que ocurre en "Empatía" puede no haber pasado exactamente así, pero resulta verosímil. Y en este tipo de historias, la verosimilitud es más importante que la literalidad. El resultado es una serie que no busca gustar a todo el mundo. Y, si lo piensas, ese es su mayor logro. No es una serie que se consuma y se olvide. Es una serie que te obliga a revisar tus propias certezas, a cuestionar tus reacciones y a preguntarte hasta qué punto eres capaz de entender al otro.

| etiquetas: serie , empatia
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