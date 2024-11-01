Cine en serie: "Empatía", o la capacidad para entender al otro

Lo que ocurre en "Empatía" puede no haber pasado exactamente así, pero resulta verosímil. Y en este tipo de historias, la verosimilitud es más importante que la literalidad. El resultado es una serie que no busca gustar a todo el mundo. Y, si lo piensas, ese es su mayor logro. No es una serie que se consuma y se olvide. Es una serie que te obliga a revisar tus propias certezas, a cuestionar tus reacciones y a preguntarte hasta qué punto eres capaz de entender al otro.