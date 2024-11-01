Cine y puertos: el trabajo en los muelles en "La ley del silencio"

Desde un punto de vista técnico “On the Waterfront” (en español “La ley del silencio”) aporta imágenes y diálogos con información muy valiosa sobre la organización y contratación del trabajo y las características de la carga y descarga de los barcos en los muelles en 1954, año de producción del film. La película nos ofrece elementos muy valiosos para conocer y comprender el duro trabajo y las técnicas del movimiento de mercancías en los puertos de los primeros años de la década de 1950.