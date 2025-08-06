·
Cinco soldados heridos en un ataque contra una base militar en el estado de Georgia
El atacante ya ha sido detenido mientras los soldados reciben tratamiento en un hospital de la base atacada
|
etiquetas
:
ataque
,
base
,
militar
,
georgia
,
eeuu
#1
vicus.
Cómo se ponga de moda como el cagas en la piscina...
1
K
29
#2
HeilHynkel
Por algo se empieza.
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Fort_Sumter
0
K
14
#3
pcmaster
El agresor es un sargento en activo:
www.elmundo.es/internacional/2025/08/06/6893858ffdddff17328b4580.html
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Fort_Sumter