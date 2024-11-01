edición general
Cinco ideas para que la izquierda deje "la melancolía" y se ponga en "posición de combate" contra la extrema derecha

Cinco ideas para que la izquierda deje "la melancolía" y se ponga en "posición de combate" contra la extrema derecha

Poner a la izquierda en modo "combate", "a la ofensiva" e instalarla en la "esperanza". 1- Abandonar la "melancolía y la nostalgia" para entrar en "posición de combate". 2- Explicar las ideas en positivo: "Que sean ellos quienes deban justificar sus marcos". 3- Adoptar una perspectiva revolucionaria. 4- Conquistar Tiktok sin abandonar los barrios. 5- Cumplir programas, dar certidumbre, apostar por un frente amplio y atacar el problema de la vivienda

#1 Jatetu
Yo tengo otra idea: que dejéis el guerracivilismo y de dar el coñazo, y que aceptéis que los que os creéis los representantes del pueblo sois una puta minoría ridícula y violenta, y que os tenéis que extinguir.
#3 Leon_Bocanegra *
#1 jajajajajsjsjs ay que joderse.


Dejad ya la guerra civil y extinguios, puta minoría ridícula y violenta.



Te has quedado corto. Yo habría puesto : dejaos ya el guerracivilismo hijos de puta. Os vamos a matar a todos y a tirar en una cuneta. Por violentos de mierda.

Ya verías que pronto se dejan de crispar esos bastardos
:troll:
starwars_attacks #2 starwars_attacks
Otr ideas:

Hablar con la derecha, que a veces tienen razón en algunas cosas y a veces la izquierda no la lleva.
