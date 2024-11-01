Cinco ideas para que la izquierda deje "la melancolía" y se ponga en "posición de combate" contra la extrema derecha

Poner a la izquierda en modo "combate", "a la ofensiva" e instalarla en la "esperanza". 1- Abandonar la "melancolía y la nostalgia" para entrar en "posición de combate". 2- Explicar las ideas en positivo: "Que sean ellos quienes deban justificar sus marcos". 3- Adoptar una perspectiva revolucionaria. 4- Conquistar Tiktok sin abandonar los barrios. 5- Cumplir programas, dar certidumbre, apostar por un frente amplio y atacar el problema de la vivienda
| etiquetas: izquierda , política , ideas
Hablar con la derecha, que a veces tienen razón en algunas cosas y a veces la izquierda no la lleva.