edición general
Las cinco grandes sombras del PP que Feijóo borra de su balance de 2025

El líder conservador obvia en su repaso del año los nuevos casos de corrupción en su partido, su desgaste en la defensa de Mazón hasta el último momento o las críticas internas a su estrategia de oposición. En vísperas de Nochevieja y con el 2026 al acecho, Alberto Núñez Feijóo realizaba este lunes un balance del 2025 donde apenas hubo referencias propias y todo el discurso consistía en críticas airadas al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, tras las elecciones de Extremadura, no oculta ya los acercamientos hacia Vox.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si hace unos meses los de Abascal eran considerados una formación antisistema que quería ver cómo "arde todo", ahora se han convertido en el aliado para "conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España".
#2 xaxipiruli *
Y otra vez: Feijóo en prime time, con puesta en escena de estadista, como si su balance anual fuera algo más que corrupción, inutilidad, ruido y titulares.

¡Enhorabuena, gente! Pasamos de un partido corrupto en coalición, con un poder acotado, donde están saliendo todos los pufos y se escudan en eso de “depurar responsabilidades”, a una coalición de partidos corruptos con ideas cristofascistas.
