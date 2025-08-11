edición general
10 meneos
29 clics
Cinco detenidos en Barcelona por un tiroteo (el sexto en un mes en esta ciudad) por un ajuste de cuentas

Cinco detenidos en Barcelona por un tiroteo (el sexto en un mes en esta ciudad) por un ajuste de cuentas

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a cinco ocupantes de un coche tras disparar contra un grupo de personas que también se defendieron con pistolas iniciándose un tiroteo. Una persona ha resultado herida leve y trasladada a un ambulatorio. Los detenidos fueron interceptados por una patrulla en su huida. En el vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico. Este es el sexto tiroteo en un mes en Barcelona, y de nuevo relacionado con narcotráfico

| etiquetas: tiroteo , barcelona , narcotráfico , delincuencia urbana
8 2 2 K 69 actualidad
10 comentarios
8 2 2 K 69 actualidad
#6 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
2 K 30
Cehona #4 Cehona
Clásica discusión entre reggaetoneros y bachateros.
1 K 29
RoterHahn #7 RoterHahn
#4
Esas discusiones se solucionan con una cumbia de Medellín.
1 K 29
Supercinexin #2 Supercinexin
Tras el intercambio de tiros, los cinco sospechosos escaparon en un coche pero una patrulla logró interceptarlos y detenerlos. En el registro del vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico, según las primeras investigaciones.

Pena de muerte a todos ellos. Sin contemplaciones.
0 K 18
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
No, somos más civilizados. Una condena como manda la ley y con delitos de sangre devuelta a su patria.
Nos sobra gente así.
1 K 25
GeneWilder #1 GeneWilder
Empiezan a tomar las calles las mafias del narcotráfico.
0 K 10
SegarroAmego #8 SegarroAmego *
Un dia normal en Warcelona. Otro caso aislado más para la enciclopedia de casos aislados
0 K 6
Cehona #9 Cehona
#8 Cada uno aporta su granito de cultura. Barcelona siempre ha sido muy cosmopolita y un crisol de culturas.
0 K 16
SegarroAmego #10 SegarroAmego
#9 muy multicultural, si
0 K 6

menéame