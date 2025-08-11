Cinco detenidos en Barcelona por un tiroteo (el sexto en un mes en esta ciudad) por un ajuste de cuentas

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a cinco ocupantes de un coche tras disparar contra un grupo de personas que también se defendieron con pistolas iniciándose un tiroteo. Una persona ha resultado herida leve y trasladada a un ambulatorio. Los detenidos fueron interceptados por una patrulla en su huida. En el vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico. Este es el sexto tiroteo en un mes en Barcelona, y de nuevo relacionado con narcotráfico
| etiquetas: tiroteo , barcelona , narcotráfico , delincuencia urbana
Esas discusiones se solucionan con una cumbia de Medellín.
Pena de muerte a todos ellos. Sin contemplaciones.
No, somos más civilizados. Una condena como manda la ley y con delitos de sangre devuelta a su patria.
Nos sobra gente así.