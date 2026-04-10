Cinco cursos con el colegio a medias: las familias de un centro público de Rivas se encierran para pedir que acaben las obras

Los nuevos estudiantes del CEIP Hispanidad para el curso 2026-2027 no tienen aún construidas sus aulas. La Comunidad de Madrid inauguró el colegio sin haber comenzado las obras, que han ido avanzando a la vez que crece la matrícula
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Aquí igual habría que hacer incapié en los presupuestos no ejecutados. No controlamos eso, nadie lo saca en la noticias. Seguro que con esta obra ya ganaron un par de elecciones, prometiendo, poniéndolo en un presupuesto muy bonito, pero sin finalmente poder ejecutarlo porque igual era todo humo.