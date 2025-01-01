edición general
Cinco comunidades superan los precios máximos de la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda de segunda mano ha alcanzado máximos históricos en cinco comunidades autónomas: Baleares, Canarias, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, estas regiones han superado en 2025 los valores más altos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, confirmando la escalada de precios en las zonas más tensionadas del mercado.

| etiquetas: vivienda , burbujas , segunda mano , precios
Cehona #1 Cehona
Qué casualidad, Comunidades Autónomas en manos de grandes gestores.
Reducen impuestos solo a los ricos, asi podrán comprar más pisos.
reithor #3 reithor
Con la subida del precio de la vida, igual falta aún para que reviente. Cuanto antes mejor
#2 kreator
VAMOS!!! hasta el infinito y más allá!
Ojalá reviente
sorrillo #4 sorrillo
El dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero de 2007, si usamos la calculadora del IPC 100€ de 2007 equivaldrían a 147€ de 2025.

Fuente: www.ine.es/calcula/
