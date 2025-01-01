Cinco comunidades superan los precios máximos de la burbuja inmobiliaria

El precio de la vivienda de segunda mano ha alcanzado máximos históricos en cinco comunidades autónomas: Baleares, Canarias, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, estas regiones han superado en 2025 los valores más altos registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, confirmando la escalada de precios en las zonas más tensionadas del mercado.