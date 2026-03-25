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Cinco barcos de altura de Ondarroa paralizan su actividad por la subida del precio del gasoil

Cinco barcos de altura de Ondarroa paralizan su actividad por la subida del precio del gasoil

Ortiz ha asegurado que las embarcaciones han «hecho ya números negativos» debido a que el precio del pescado no se eleva «desde hace 15 años» y el coste del combustible «no para de subir»

| etiquetas: pesca , gasoil , crisis
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6 comentarios
5 1 0 K 80 actualidad
Vodker #1 Vodker
el precio del pescado no se eleva «desde hace 15 años»

Ejem...  media
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devilinside #2 devilinside
#1 Será para ellos, no para los intermediarios
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#3 fremen11
#2 Es lo que tiene no reflejar los gastos reales a los precios........
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Vodker #4 Vodker
#2 No.
Él mismo habla de precio del pescado y coste del combustible.
La diferencia entre precio y coste:
Precio es la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar por un producto o servicio, determinado por la oferta y la demanda.
Coste es la cantidad total de dinero que gasta un productor para producir un producto o servicio, incluyendo gastos directos e indirectos.
En resumen, el coste se refiere a los gastos de producción, mientras que el precio es el valor de venta al consumidor.

Así que no, no tiene razón.
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devilinside #5 devilinside
#4 Ya, es lo que hay. Las quejas a los mayoristas
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josde #6 josde
#1 Un bulo marinero, el pescado ha subido mucho los últimos años, hasta el congelado lo ha hecho
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menéame