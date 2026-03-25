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Cinco barcos de altura de Ondarroa paralizan su actividad por la subida del precio del gasoil
Ortiz ha asegurado que las embarcaciones han «hecho ya números negativos» debido a que el precio del pescado no se eleva «desde hace 15 años» y el coste del combustible «no para de subir»
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:
pesca
,
gasoil
,
crisis
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#1
Vodker
el precio del pescado no se eleva «desde hace 15 años»
Ejem...
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#2
devilinside
#1
Será para ellos, no para los intermediarios
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#3
fremen11
#2
Es lo que tiene no reflejar los gastos reales a los precios........
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#4
Vodker
#2
No.
Él mismo habla de
precio
del pescado y
coste
del combustible.
La diferencia entre precio y coste:
Precio es la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar por un producto o servicio, determinado por la oferta y la demanda.
Coste es la cantidad total de dinero que gasta un productor para producir un producto o servicio, incluyendo gastos directos e indirectos.
En resumen, el coste se refiere a los gastos de producción, mientras que el precio es el valor de venta al consumidor.
Así que no, no tiene razón.
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#5
devilinside
#4
Ya, es lo que hay. Las quejas a los mayoristas
0
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#6
josde
#1
Un bulo marinero, el pescado ha subido mucho los últimos años, hasta el congelado lo ha hecho
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Ejem...
Él mismo habla de precio del pescado y coste del combustible.
La diferencia entre precio y coste:
Precio es la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar por un producto o servicio, determinado por la oferta y la demanda.
Coste es la cantidad total de dinero que gasta un productor para producir un producto o servicio, incluyendo gastos directos e indirectos.
En resumen, el coste se refiere a los gastos de producción, mientras que el precio es el valor de venta al consumidor.
Así que no, no tiene razón.