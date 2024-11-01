“En cinco años sólo quedarán cinco marcas": el CEO de Xpeng lo tiene claro

Tras el aluvión de los últimos años, el fin de algunas ayudas estatales y la salvaje guerra de precios ha provocado que los fabricantes chinos entren en una especie de 'Juegos del Hambre'. Aunque marcas como BYD, MG o Xiaomi se expanden en Europa, muchas otras enfrentan dificultades financieras y falta de escala. Consultoras como AlixPartners o el CEO de Mercedes-Benz coinciden en que el número de fabricantes viables se reducirá drásticamente. La clave para sobrevivir será la capacidad de producción, expansión global y liderazgo en baterías.