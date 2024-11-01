edición general
Cinco años sin justicia para Mustafa y Mohamed: las familias ceutíes vuelven a Gibraltar a reclamar respuestas

En silencio, un grupo de personas se reunió el jueves 6 de noviembre frente a Convent Place, sede del Gobierno de Gibraltar. En las pancartas, dos rostros familiares: los de Mustafa Dris y Mohamed Abdeslam, dos ceutíes fallecidos en marzo de 2020 tras una colisión en el mar con una patrullera de la Policía gibraltareña (RGP). Cinco años después, sus familias siguen reclamando justicia. El caso, marcado por la falta de cooperación entre España y Gibraltar, sigue sin resolverse. Los dos hombres murieron tras ser embestidos cuando navegaban en...

#1 Xidaug
el problema es que no gobernaba el PP, si no... tendrían a toda la Izquierda pidiendo justicia
