4
meneos
18
clics
Cinco alpinistas alemanes, entre ellos un padre y su hija de 17 años, murieron en una avalancha en Italia (FR)
Otros dos escaladores, que habían logrado refugiarse, sobrevivieron.
actualidad
sin comentarios
actualidad
