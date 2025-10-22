edición general
CIMC-Tianda Airport Services, empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera

La empresa CIMC-Tianda Airport Services acaba de poner en marcha un centro de trabajo en el polígono de Silvota, y cuenta ya con 16 trabajadores. La compañía es líder mundial en equipos aeroportuarios y se dedica a suministrar a aeropuertos de casi todo el mundo servicios que van desde la gestión y el suministro de repuestos, hasta mantenimientos, remodelaciones, inspecciones de seguridad y estructurales, gestión de proyectos y consultoría, entre otros.

