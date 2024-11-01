EN LA CIMA - IIustración y cuento de Oswaldo Mejía

Una tarde primaveral tarde alguien grito señalando hacia lo alto de los cerros-¡Miren lo que se viene por la ladera!- Al mirar hacia la falda de la montaña, vimos dos bultos de regular tamaño rodando hacia abajo, dejando una estela de polvareda que iba marcando su recorrido. Conforme se iban acercando, pudimos notar que eran dos cuerpos, entonces todos los presentes corrimos a darles el alcance y averiguar de qué, o de quienes se trataba. Cuando alcanzamos a llegar al lugar, encontramos a un par de jóvenes desnudos, que a pesar de estar cubiert