Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos e incidentes en la ciudad

El Oktoberfest de Múnich, la fiesta de la cerveza más multitudinaria del mundo, que se celebra desde el pasado día 20, quedó este miércoles cerrado por “una alerta de explosivos verificada”, según informó el alcalde de la ciudad, en el sur de Alemania, Dieter Reiter, tras unos importantes incidentes en los que se escucharon explosiones en otras partes de la ciudad.