Cierra la Bolsa de Buenos Aires con una estrepitosa caída del 4.01%

El índice S& Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 4.01%, hasta 2,021,852.01 unidades. En tanto, el índice general S& BYMA cerró con un descenso de 4.11% para quedar en 86,021,632.54 puntos. El volumen de negocios operado en acciones fue de 136,811 millones de pesos argentinos (unos 99 millones de dólares). Entre las acciones que más bajaron estuvieron las de Transportadora de Gas del Norte (-9.97%), Metrogas (-8.77%), Sociedad Comercial del Plata...