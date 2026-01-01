Cientos de personas se reunieronn en Birmingham para ver unos fuegos artificiales de Año Nuevo que no existían [en]

Los únicos fuegos artificiales que se vieron en Nochevieja fueron unos pirotécnicos rebeldes que se apagaron sobre las cabezas de la multitud y un modesto espectáculo detrás de un hotel en la distancia. Las advertencias de que la espectacular celebración en la plaza Centenary de Birmingham eran un bulo no impidieron que cientos de personas salieran a la calle a pesar del frío. Un evento similar el año pasado atrajo a miles de personas tras otra oleada de noticias falsas, en una ciudad con unas finanzas públicas cada vez más ajustadas.