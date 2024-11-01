Cientos de manifestantes protestan frente a la prisión de Nueva York en la que está encerrado Maduro

Cientos de manifestantes se han concentrado este domingo frente al Centro Metropolitano de Detención de Nueva York en el que está encerrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para protestar contra la intervención militar en Venezuela. "¡No más golpes de Estado! ¡No más guerras! ¡América Latina no es vuestra!", han coreado los asistentes, denunciando el "secuestro ilegal" de Maduro en Caracas en la madrugada del sábado.Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra...